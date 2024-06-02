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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الحجر الزراعي يلتقي ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور سعد موسي رئيس الحجر الزراعي المصري بكلا من الزا فيڤار ومحمد عشماوي ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة وكذا درة فيعاني  رئيسة مؤسسة اقتصاد المعرفة.

جاء اللقاء في إطار حرص الوكالة الفرنسية للتنمية  التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتم من دراسات جدوي لمقترح مشروع جديد ستقوم الوكالة بتنفيذه.

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالسيدة كلامونس مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية لعرض خطة الأنشطة المستقبلية للوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي.

وأكد موسي أثناء اللقاء استعداد الوزارة توفير الدعم الفني لمشروعات الوكالة في مختلف المجالات الزراعية طبقا لاولويات الوزارة واتساقا مع استراتيجية التنمية  الزراعية المستدامة ٢٠٣٠،

وفي نهاية اللقاء توجه موسي بالشكر للوكالة علي مجهوداتها والتجارب الناجحة التي خاضتها الوزارة مع الوكالة لاسيما في تنفيذ مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والذي ساهم مع الدولة المصرية في تطوير قطاعات مثل الألبان والأسماك بجمهورية مصر العربية.
 

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الحجر الزراعي التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠