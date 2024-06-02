سنن الأضاحي وشروط الأضحية السليمة.. تعرف عليها

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى 2024، يهتم المسلمون بشراء الأضحية لذبحها في يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم، ونقدم لك الشروط الصحيحة السليمة.

سنن الأضاحي

سنن الأضحية من الأفعال التي يستحب للمضحي فعلها، لينال الثواب أسوة" بأفعال النبي صل الله عليه وسلم، وهي تتنوع ما بين سنن تتعلق بالأضحية وسنن تتعلق بالمضحي، وسنن يستحب فعلها بعد الذبح، ومن تلك السنن أن يذبح المضحي بنفسه ويستقبل القبلة ويدعو بدعاء الذبح المأثور عن الرسول صلى الله عليه .

واوضحت دار الإفتاء المصرية إن الأضحية سنه مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَحرِ عَملا أَحَبَ إِلى اللهِ عَزَ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّه لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.

الشروط الصحيحة الأضحية

يشترط في الأضحية:

1. السلامة من العيوب الظاهرة التي تعد نقصا فيها، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي ).

وقال الإمام النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبيهه.

2• من شروط إجزاء الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- لقول الله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) سورة[الحج رقم34]

3• أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن” والمسنة: هي الثنية أو الثني من الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين، ولا من البقر إلا ما أتم سنتين، ولا من المعز إلا ما أتم سنة.

وأما الضأن فيجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يجزئ الجذع من الضأن ضحية” قال الشوكاني: فإن قيل: فما الفرق بين الضأن وغيرها؟ قيل له: الفرق بينهما نص صاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه”.

•،ما هو الوقت المناسب لذبح:

هو أن يكون الذبح في الوقت المعتد به شرعاً ، ويبتدئ عقب صلاة العيد إن كان المضحي في موضع تقام فيه الصلاة، وأما من لا يستطيع الصلاة لسفر ونحوه ، فقدر ما يكفي للصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، كما في حديث البراء رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء … ) رواه البخاري ، وفي رواية ( من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَ نسكه وأصاب سنة المسلمين ).

ويمتد وقت الذبح على الصحيح حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون مدة الذبح أربعة أيام، لقوله – صلى الله عليه وسلم – (كل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد وحسنه الألباني.

