ads
الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد دكتور إسلام هلالي عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم، أحد فروع جامعة مصر التكنولوجية الدولية المشرف عليها صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات.

 وأكد هلالي، علي ضرورة وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والملاحظين بأماكن اللجان المحددة والإلتزام بكل التعليمات التي حددتها الجامعة، ومطابقة ورقة الأسئلة للمواصفات والمعايير، وكذلك توفير الأطقم الطبية داخل الكلية أثناء فترة الامتحانات.

وقد أشاد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء المشرف علي جامعة مصر التكنولوجية الدولية، بالجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة والهدوء والأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات بالكلية التكنولوجية بالقاهرة بفروع الجامعة بالفيوم وأسيوط ، وشدد سيادته علي ضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول تمهيد لإعلان  النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات.

inbound2346082860662287531
inbound2346082860662287531
الاطقم الطبية أعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسى تعليمات عضاء هيئة التدريس صندوق تطوير التعليم كلية التكنولوجية