عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد دكتور إسلام هلالي عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم، أحد فروع جامعة مصر التكنولوجية الدولية المشرف عليها صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات.

وأكد هلالي، علي ضرورة وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والملاحظين بأماكن اللجان المحددة والإلتزام بكل التعليمات التي حددتها الجامعة، ومطابقة ورقة الأسئلة للمواصفات والمعايير، وكذلك توفير الأطقم الطبية داخل الكلية أثناء فترة الامتحانات.

وقد أشاد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء المشرف علي جامعة مصر التكنولوجية الدولية، بالجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة والهدوء والأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات بالكلية التكنولوجية بالقاهرة بفروع الجامعة بالفيوم وأسيوط ، وشدد سيادته علي ضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول تمهيد لإعلان النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات.