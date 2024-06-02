EFG Hermes ONE توقع اتفاقية شراكة مع «بيتابس مصر» و«بنك مصر» لتوفير خاصية تغذية حسابات العملاء

أعلنا اليوم بنك مصر، الرائد في المدفوعات الالكترونية وEFG Hermes ONE وهي منصة إي اف چي هيرميس، التابعة لشركة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتداول الإلكتروني في الأوراق المالية – عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة بيتابس مصر، الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MESASA) لتوفير خاصية تغذية حسابات العملاء النقدية في EFG Hermes ONE عن طريق بطاقات الخصم المباشر لتسهيل إتمام عمليات التداول على الأسهم. وقد تم توقيع هذه الشراكة الابتكارية، التي ستساهم في إحداث طفرة كبيرة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري لقبول بطاقات الخصم المباشر لإتمام معاملات التداول الرقمية.

وتسعى عملية دمج خاصية تغذية حسابات العملاء النقدية في EFG Hermes ONEعن طريق بطاقات الخصم المباشر إلى تمكين العملاء من تعظيم الاستفادة من استخدام بطاقاتهم لإتمام معاملات بيع وشراء الأسهم، وهو ما سيثمر عن تعزيز كفاءة عمليات التداول عبر المنصة. ويأتي إطلاق هذه الخاصية في إطار جهود EFG Hermes ONE لتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بتوفير السيولة النقدية اللازمة لإجراء عمليات التداول بالبورصة وهو ما يعكس التزامها بإعادة صياغة قطاع الخدمات المالية وجهودها المتواصلة لتعزيز الشمول المالي.

وأكد إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، على التزام البنك بالشمول المالي وتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. وسلط الضوء على التزامهم بالخدمات المصرفية الرقمية كوسيلة لجذب شرائح جديدة من العملاء، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للشمول المالي. وشدد درة أيضًا على التزام بنك مصر بدمج الخدمات التكنولوجية المتقدمة في جميع المعاملات، مدركًا للدور الحاسم للتكنولوجيا في الحفاظ على مكانته في طليعة القطاع المصرفي في مصر. وأشاد درة بالتعاون الناجح مع EFG Hermes ONE وبيتابس مصر، مؤكدا على توافقه مع رسالة بنك مصر ورؤية مصر2030.

وقد صرح أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي اف چي هيرميس: "نلتزم بتسهيل عملية تداول الأسهم للجميع. وتعد الشراكة مع بيتابس مصر وبنك مصر تأكيداً على ذلك. فمن خلال خاصية تغذية حسابات العملاء النقدية في EFG Hermes ONE عن طريق بطاقات الخصم المباشر لأول مرة في مصر، نقوم بذلك بتبسيط عملية التداول للمستثمرين الطموحين في جميع أنحاء مصر".

وتعليقاً على هذا التعاون، أضافت دينا أنور، مدير إدارة منتجات التحول الرقمي بإي اف چي القابضة: "تعزز هذه الشراكة الإستراتيجية مكانة EFG Hermes ONE كشركة رائدة في مجال التداول الرقمي، فمن خلال تسهيل عملية التداول والوصول إلى الأسواق المالية، تساهم EFG Hermes ONE في خلق بيئة استثمار أكثر شمولاً، وستوفر هذه المبادرة فرصًا جديدة للأفراد وتساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي".

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح كريم عيادة، المدير العام لشركة بيتابس مصر، أن الشركة تحرص باستمرار على مواكبة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتسهيل قيام العملاء بتنفيذ المعاملات المالية. وأكد عيادة على أن هذه الشراكة بمثابة تأكيد على التزام الشركة بتوفير حلول دفع آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير بما يتجاوز توقعاتهم، مشيرًا إلى أن الخاصية الجديدة سوف تتيح مزيدًا من المرونة في توفير السيولة النقدية بحساباتهم، وبالتالي تسهيل عملية بيع وشراء الأسهم بجميع مراحلها.

وفي سياق متصل، قال مينا وليم، مدير تطوير الأعمال في بيتابس مصر، إن تعاون الشركة مع بنك مصر ومنصة EFG Hermes ONE هو بمثابة شهادة على التزامها الراسخ بإعادة صياغة مستقبل الخدمات المالية في مصر، فسوف تساهم هذه الشراكة في تسهيل عملية تداول الأسهم في الأسواق المالية، وهو ما سيثمر عن توفير خدمات مالية شاملة لمجموعة كبيرة من المستثمرين. وأكد وليم على أهمية تلك الشراكة في تحقيق هدف الشركة المتمثل في توفير حلول مالية مبتكرة لقاعدة أكبر من العملاء في أنحاء البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن منصة EFG Hermes ONE قد حصلت على العديد من الجوائز التقديرية المرموقة نظرًا لتميزها التشغيلي، بما في ذلك جائزة "أفضل منصة تداول" في حفل توزيع جوائز Entrepreneur Leaders in Fintech Awards 2023، وجائزة "أفضل منصة تداول للعام" في حفل توزيع جوائز Entrepreneur Middle East للابتكار التكنولوجي لعام 2023. كما تم منح المنصة لقب "شركة التداول الرقمية لهذا العام" في حفل توزيع جوائز Gulf Business لعام 2022.

وتعد هذه الشراكة هي الأحدث ضمن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية التي قامت «بيتابس مصر» بتوقيعها مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية، ومن بينها ڤاليو، ووفرها، وبيميس ومنجم ومجموعة فنادق جاز وفنادق شتيجنبرجر وجامعات المعرفة الدولية ومزادات. وقد نجحت شركة «بيتابس مصر» من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء على حد سواء عبر مختلف المنصات والقنوات الرقمية. وتعد هذه التوسعات والإنجازات التي حققتها الشركة بمثابة تأكيد على الجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز قطاع الخدمات المالية في مصر والمنطقة بوجه عام.

