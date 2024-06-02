زيلينسكي يدعو مستثمري سنغافورة للانضمام لمؤتمر مع الاتحاد الأوروبي حول تعافي الاقتصاد الأوكراني

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مستثمرين سنغافوريين للمشاركة في مؤتمر مشترك مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا التعافي والإصلاح والتحديث للاقتصاد الأوكراني، والمقرر عقده في العاصمة الألمانية برلين.



وذكر بيان نشره مكتب زيلينسكي اليوم /الأحد/ أن هذه الدعوة جاءت على هامش حوار شانجريلا الأمني الحادي والعشرين في سنغافورة، حيث اجتمع الرئيس الأوكراني مع كبار مديري شركات الاستثمار السنغافورية الرائدة، بحسب وكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية.



وأكد زيلينسكي أنه على الرغم من تحديات الحرب فإن الاقتصاد الأوكراني يجد طرقا للنمو والتأقلم مع الظروف الجديدة، معربا عن شكره للشركات السنغافورية التي تواصل عملها في أوكرانيا خلال الأوقات الصعبة، مؤكدا أن تعزيز التعاون التجاري بين أوكرانيا وسنغافورة ينطوي على إمكانات كبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا والابتكار.



كما شدد زيلينسكي على عزم بلاده لتوفير حوافز إضافية جاذبة للمستثمرين.