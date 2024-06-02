رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بعدد من الكليات

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية موسعة داخل عدد من الكليات بحرم الجامعة شملت كليات الحقوق والتجارة والإعلام، وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان هذا العام الدراسي 85 ألف طالب بكليات الجامعة المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام الكامل بضوابط أداء الامتحانات وعلى رأسها عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجنة حيث يمنع القانون دخول اللجنة بالتليفون المحمول حتى ولو كان مغلقا، مؤكداً أن مخالفة تلك التعليمات يعد إخلال بنظام الامتحان ، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة عدم مشاركة المراقب أو الملاحظ في لجنة امتحان يكون له فيها أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، مشدداً على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية.

تجدر الإشارة إلى قيام رئيس الجامعة خلال جولته بإحالة عدد من المخالفين للقواعد والتعليمات وضوابط الامتحانات للتحقيق.