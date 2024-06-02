قادة السبع يتعهدون بتعزيز الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري

كشف مصدر دبلوماسي في اليابان اليوم /الأحد/ أن مجموعة الدول الصناعية السبع بصدد التعهد بتعزيز التطوير المسئول واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.



وأشار المصدر - الذي تحدث في تصريحات لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بشرط عدم الكشف عن هويته - إلى مسودة بيان من المتوقع أن يصدر خلال اجتماع زعماء السبع المقرر أن يستمر ثلاثة أيام اعتبارا من 13 يونيو الجاري في مدينة فاسانو بجنوب إيطاليا.. وتدعو المسودة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، ولكنها تؤكد أيضًا ضرورة معالجة المعلومات المضللة والمخاطر الأخرى.

واعترافًا بدور الذكاء الاصطناعي في تنمية المجتمعات، سيتعهد قادة مجموعة السبع في البيان المقرر "بتعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والمأمون والجدير بالثقة"، مع السعي لتحقيق "تحول رقمي شامل يركز على الإنسان"، وفقًا للمصدر.

وبحسب "كيودو" تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بما في ذلك النموذج الرائد ChatGPT، وسط مخاوف من أن انتشار المعلومات المضللة من خلال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يهدد الديمقراطية والاستقرار السياسي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في شهر مايو الماضي أول إطار قانوني شامل في العالم بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي يحظر أنظمة "التسجيل الاجتماعي" التي تصنف المواطنين على أساس مجموعة من البيانات الشخصية مثل السلوكيات عبر الإنترنت وخارجها، بين أمور أخرى.

وأضاف المصدر، تعليقًا على هذا الشأن، أن أعضاء السبع من المرجح أن يعلنوا عن وضع خطة عمل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل لتعزيز الإنتاجية وتحسين نوعية الظروف مع المطالبة أيضا بالامتثال للقانون الدولي عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية.

وتابع المصدر أن المسودة تشير أيضًا إلى الحاجة إلى تعزيز وضع القواعد الدولية في إطار "عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي" التي تم إطلاقها بعد قمة مجموعة السبع العام الماضي في المدينة اليابانية.

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.