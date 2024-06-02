محافظ المنوفية:  تكثيف حملات النظافة تزامنا مع حلول عيد الأضحي المبارك

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، لافتا إلى العمل على خطة شاملة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد أبو ليمون ، علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة وإستمرار تكثيف المتابعات الدورية لرفع تجمعات القمامة تزامناً مع حلول أجازة عيد الأضحي المبارك .

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام، انه تم رفع ما يقرب من 45 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مايو الماضي بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة، حيث تم رفع 7 آلاف و65 طن نواتج الهدم بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم ، 5 آلاف و 432 طن مخلفات قمامة بمركز ومدينة شبين الكوم .

وتابع أنه تم رفع ألفان و 959طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء ، 5 آلاف و 956 طن بأشمون ، 3 الآف و 975 طن قمامة بمنوف ، 3 ألاف و 55 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور ، وألف و 662 طن تراكمات قمامة بمركز السادات ، مضيفاً أنه تم رفع 4 آلاف و 978 طن بمركز تلا ، 3 آلاف و 500 طن بمركز بركة السبع ، 3 آلاف 764 طن بمركز قويسنا ، بالإضافة إلى رفع الفين و299طن بمدينة سرس الليان .

من جانبه شدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة ، بما يساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة .