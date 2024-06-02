مستشار نتنياهو يعلن موافقة إسرائيل على شروط وقف إطلاق النار بشكل مبدئي

كشف أوفير فولك، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية، عن موافقة إسرائيل بشكل مبدئي على الاتفاق الإطاري المعلن أمس من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والإفراج عن جميع المحتجزين لدى الحركة.



وقال فولك - في مقابلة خاصة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية - إنه لا تزال هناك تفاصيل يتعين العمل عليها وإنها "ليست صفقة جيدة، لكننا نريد بشدة إطلاق سراح جميع المحتجزين".



وأضاف فولك، أن الأهداف الإسرائيلية، بما في ذلك "إطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حماس"، تظل دون تغيير.



وكانت مصر والولايات المتحدة وقطر - بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين - دعت كلًا من حركة حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدت الدول الثلاث - أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معًا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم، مشددين على أن الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.