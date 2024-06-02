محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بمركز قنا موجها بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم الاحد لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز قنا بحضورالدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس يسرى على رئيس قطاع كهرباء قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا.

وتابع محافظ قنا معدلات التنفيذ انشاء شادر بطريق الاربعين على مساحة 5 أفدنة ، يذكر ان شادر الاربعين من المشروعات التنموية الاقتصادية التى يتم تنفيذها في مركز قنا في الخطة الاستثمارية لهذا العام بالإضافة الى رفع كفاءة وتوسعة السوق الحضارية لغرب مدينة قنا بجوار مجمع المواقف ، ومشروع شادر الاشراف.

وشدد "الداودي" خلال الاجتماع على سرعة العمل على حل كل المشاكل وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.