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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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في إطار اهتمام  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعةدمياط  بدعم البحث العلمي وإثراء الحياة العلمية بالجامعة وتقديم الدعم للباحثين ، شهداليوم ٢ يونيو ٢٠٢٤ جانب من مناقشة رسالة دكتوراه بقسم الإجتماع بكلية الآداب المقدمة من الباحثة هدير محمد مرسي أبو الدهب المدرس المساعد بالقسم بعنوان:" التحول الرقمي في ظل المخاطر البيئية ، الجوائح المرضية نموذجاً".

تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود عبد الحميد حسين أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب بالجامعة وعميد معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة ، وعضوية كلاً من أ.د حامد عبد الهادي أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع الأسبق بكلية الآداب جامعة الزقازيق ، وأ.م.د مشيرة محمد حسن العشري أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بالجامعة ، وأ.م.د أحمد علي حجازي أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور عطية القللي عميد كلية الآداب ، ولفيف من أعضاء هئية التدريس والباحثين بالكلية .

هذا وأشاد رئيس الجامعة بالمناقشة التي زادت الرسالة ثراءاً ، مؤكداً على استمرار الجامعة في تقديم الدعم الكامل لكافة الباحثين من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي بها.

أستاذ علم الاجتماع التحول الرقمي الدكتور محمود عبد الحميد الدراسات الإسلامية المناقشة والحكم جامعة الزقازيق