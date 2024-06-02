رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب

في إطار اهتمام الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعةدمياط بدعم البحث العلمي وإثراء الحياة العلمية بالجامعة وتقديم الدعم للباحثين ، شهداليوم ٢ يونيو ٢٠٢٤ جانب من مناقشة رسالة دكتوراه بقسم الإجتماع بكلية الآداب المقدمة من الباحثة هدير محمد مرسي أبو الدهب المدرس المساعد بالقسم بعنوان:" التحول الرقمي في ظل المخاطر البيئية ، الجوائح المرضية نموذجاً".

تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود عبد الحميد حسين أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب بالجامعة وعميد معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة ، وعضوية كلاً من أ.د حامد عبد الهادي أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع الأسبق بكلية الآداب جامعة الزقازيق ، وأ.م.د مشيرة محمد حسن العشري أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بالجامعة ، وأ.م.د أحمد علي حجازي أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور عطية القللي عميد كلية الآداب ، ولفيف من أعضاء هئية التدريس والباحثين بالكلية .

هذا وأشاد رئيس الجامعة بالمناقشة التي زادت الرسالة ثراءاً ، مؤكداً على استمرار الجامعة في تقديم الدعم الكامل لكافة الباحثين من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي بها.