ads
الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بصور رومانسية.. ميرنا نور الدين تحتفل بعيد زواجها الأول

الفنانة ميرنا نور
الفنانة ميرنا نور الدين وزوجها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحتفل الفنانة ميرنا نور الدين بمرور عام على زواجها وشاركت جمهورها مجموعة من الصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".

وكتبت ميرنا تعليقا على الصور:" عدت سنة وعقبال العمر كله، عيد زواج سعيد يا حبيبي".

من جهة أخرى، تألقت ميرنا في رمضان الماضي خلال مسلسل "الحشاشين" حيث جسدت دور زوجة حسن الصباح الذي تراه على حقيقته مع مرور الأحداث وتحارب أفكاره الظلامية حتى يأمر بقتلها.

مسلسل الحشاشين بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

بصور رومانسية ميرنا نور الدين تحتفل بعيد زواجها