بصور رومانسية.. ميرنا نور الدين تحتفل بعيد زواجها الأول

تحتفل الفنانة ميرنا نور الدين بمرور عام على زواجها وشاركت جمهورها مجموعة من الصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".

وكتبت ميرنا تعليقا على الصور:" عدت سنة وعقبال العمر كله، عيد زواج سعيد يا حبيبي".

من جهة أخرى، تألقت ميرنا في رمضان الماضي خلال مسلسل "الحشاشين" حيث جسدت دور زوجة حسن الصباح الذي تراه على حقيقته مع مرور الأحداث وتحارب أفكاره الظلامية حتى يأمر بقتلها.

مسلسل الحشاشين بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.