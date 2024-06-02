رفع 293 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

ونفذذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

وأسفرت بمركز ومدينة دمنهور تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 128حالة اشغال.

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 100 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك كما تم رفع 45 حالة إشغال بابو حمص و20 حالة برشيد .

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

وعلي جانب آخر، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث نُفذت عدة حملة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى وبمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملات، بمراكز شبراخيت والمحمودية وبدر تم ضبط مخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بالاضافه لضبط7 محلات جزارة قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية وكمية من السجائر لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزى وادى النطرون وادكو وايتاى البارود تم ضبط 7طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق 24 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 15 مخبز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 14محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تمكنت إدارة تموين الرحمانية من ضبط 7مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 7مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير 14محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 8 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



