طلب إحاطة لتأخر صرف تعويضات أهالى ناهيا بعد هدم منازلهم

تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة وذلك بشأن تأخر صرف تعويضات أهالى ناهيا الذين تم هدم منازلهم لإنشاء المشروع القومى الخاص بمحور ناهيا وذلك عملا بحكم المادة ( ١٣٤ ) من الدستور والمادة ( ۲۱۲ ) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب .

وأكدت النائبة هند رشاد في طلب الإحاطة تعدد شكاوى الأهالى من أصحاب المنازل التي تم إزالتها لتنفيذ من تأخر صرف التعويضات الخاصة بهم لإيجاد أماكن بديلة وضرورة تيسير الإجراءات ووضع المواطنين الذين تم هدم منازلهم في توسعات المشاريع القوميه أولوية لحجز وتسليم وحدات سكنية لمن يرغب منهم في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وطالبت النائبة هند رشاد بسرعة صرف التعويض الاجتماعي من المحافظه بالتوازي مع صرف تعويض المساحة حتى يتسنى للمواطنين المتضررين صرف مبالغ تتيح لهم توفير بدائل سكن خاصة.