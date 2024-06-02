وزيرة التخطيط: 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد،

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بالجلسة العامة:" نمر بأزمات متتالية وهو خلق وضع معقد ومركب ولابد من وجود التوازنات بالسعي لتحقيق معدل نمو إيجابي وهو شرط مهم ولكن لابد ان ينعكس ذلك على معدلات التشغيل وبالفعل معدلات البطالة في مصر جيدة حيث ان نسبة البطالة اقل من 7% نسبة بطالة بين الإناث 3 اضعاف بطالة الذكور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الدولة رغم الازمات تقوم بتنفيذ الاستثمارات والمشروعات ونسبة التنفيذ في "حياة كريمة" 85% وارتفاع الاستثمارات العامة بل ان نسبة 44% من الاستثمارات العامة للدولة موجهة الى الصعيد ويتم مراعاة الفجوات الاقتصادية وجودة الخدمات بين المحافظات ونسعى لزيادة الاستثمارات.

واعلنت وزيرة التخطيط دخول 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد، كما تم تخصيص مبلغ للتحول الرقمي والعدالة الناجزة بنسبة زيادة 43% حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم منظومة العدالة الناجزة.