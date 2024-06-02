استمرار حبس حرامي الهواتف ببولاق أبو العلا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس، عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط، سيدة "لها معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامها بارتكاب (3) وقائع سرقة هواتف محمولة وبحوزتها (3 هاتف محمول مجهولة المصدر – عدد من الأقراص المخدرة).



ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل وصاحب محل ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من المساكن، وإعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية".

وتم ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن بدائرة القسم، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (9 أشخاص - من بينهم 3 عملاء "سيئى النية") لقيامهم بسرقة عدد من (الإصطمبات الحديدية - كمية من كابلات الكهرباء) من داخل مخازن إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم (مبلغ مالى - السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالى من متحصلات بيع جزء من المسروقات.