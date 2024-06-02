آمنة: مليار و12 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات بالجيزة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل جاهدة وبصورة مستمرة علي تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين مستوي النظافة والحصول علي رضا المواطن، مؤكدا ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا وتمضي قدما وبخطوات متسارعة نحو تطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة حيث تم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات، والتأكد من دخولها الخدمة حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوي نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الجيزة تحظي باهتمام كبير من الحكومة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة للمحافظة مليار و12 مليون جنيه، بما يساهم بشكل كبير من التخلص السليم والآمن بيئيا من مشكلة المخلفات بالمحافظة، مشيرا الي انه تم خلال ذلك تنفيذ مشروعات بالجيزة، ضمن عقد تنفيذ المرحلة الثانية والمتضمنة محطة وسيطة متحركة بمنطقة البدرشين بتكلفة 14 مليون جنيه، كما تم رفع تراكمات تاريخية بمنطقة كعابيش لكمية 365 الف طن والتي بلغت تكلفتها حوالي 62 مليون جنيه ، مشيرا الي انه جاري تنفيذ مشروع خلية دفن عملاقة علي مساحة 70 فدان بجوار الخلية القديمة بتكلفة 280 مليون جنية، بالاضافة الي انشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرامنت علي مساحة 18 فدان بإجمالي تكلفة 495 مليون جني، لافتا الي انه مدرج ايضا تنفيذ مدفنين صحيين امنين في منطقتي العياط واطفيح بالمحافظة بإجمالي تكلفة 126 مليون جنيه.



وأكد اللواء هشام آمنة ان تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية تمثل احد اهم الملفات التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا، كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية، مشيراً إلى حرص الدولة على إحداث تغير حقيقى يشعر به المواطن في مستوي النظافة في محافظات الجمهورية خاصة في ظل مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وثابتة وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وثمن آمنة جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة الجيزة وباقي محافظات الجمهورية، مشيرا الي أن المشوار الذي تم بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص في بناء تلك المنظومة.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن الصحي بمنطقة شبرامنت بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وأن يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الأماكن المخصصة لها.