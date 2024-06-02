وزير التنمية المحلية يعلن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بشبرامنت

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت لمحافظة الجيزة اليوم الاحد الموافق ٢/٦/٢٠٢٤، بتكلفة إجمالية تصل الي نحو ٣٥ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.... جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية ، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وتطبيق مشروعاتها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيقا للأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التنمية المحلية ان اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلمت بصورة نهائية المدفن الصحي الي محافظة الجيزة بما يضمن تنفيذ بنود الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة ان مشروع المدفن الصحي للمخلفات بمنطقة شبرامنت هو مشروع متكامل يتضمن إنشاء عدة خلايا للدفن الصحي الامن للمخلفات، مشيرا الي انه تم انشاء المدفن الصحي الذي تم تسليمه اليوم علي مساحة 10 فدان وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، اضافة الي وجود شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشار وزير التنمية المحلية الي الاهمية القصوي لإنشاء المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت حيث يساهم في الاصحاح البيئي والحد من انبعاثات ملوثات الهواء وتحقيق اعلي استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة، فضلا انه يعد استكمالا لخطة تحقيق الادارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة للتي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقلة حضارية كبيرة للمحافظة وسيكون لها مردود بيئي وايجابي علي المحافظة خلال الفترة المقبلة.

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