اليوم.. جنايات الجيزة تنظر محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها في أوسيم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة ربة منزل، في اتهامها بقتل زوجها من غير إصرار أو ترصد.

محاكمة المتهمة بقتل زوجها بأوسيم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكسم عبدالوارث، وعماد أبوالحسن عبداللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 4440 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، بأن خلافًا بين المتهمة والمجني عليه، نشب على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.

وقالت المتهمة س..ع. ه، في تحقيقات النيابة، إنها قررت بأنه إثر خلافات زوجية فيما بينها وبين المجني عليه نشبت مشادة بينهما، قامت بضرب ص.خ. ز من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر خلاف سابق فيما بينهما.

وجاء تقرير الطب الشرعي بأن الجرح طعني طوله حوالى 13 سم يقع أسفل الصدر وأعلى البطن على الخط المنصف الأمامي، ويظهر من خلاله الأنسجة الرخوة والعضلات مقابلة، وجرح طعني طوله حوالى 3 سم يقع أعلى البطن يسار الخط المنصف الأمامي.