اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء تكوين

الأحد 02/يونيو/2024 - 08:09 ص

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء تكوين.

دعوى قضائية ضد مجلس أمناء تكوين

وكان تقدم غلاب الحطاب الخبير القانوني والمحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة 78 ق: طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة.

ومن جهة أخرى، تقدم مرتضى منصور بـ86 حافظة مستندات خلال جلسة دعوته بمجلس الدولة، مقدمة ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 9 يونيو الجاري.

وتضمنت الطلبات المقدمة من مرتضى منصور، المستندات لقاءات تليفزيونية للقنوات في مصر وخارجها كلها أحاديث لأعضاء مجلس الإدارة؛ ليهدمون ويشوهون الدين الإسلامي ويسخرون من كلام الله رب العالمين، وينكرون السنة النبوية الشريفة ويستهزئون بمعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رغم ثبوته في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، على حد تعبيره.

وواصل منصور في طلباته: كذا فيديوهات سب صحابة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتطاول على سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما، كما سبوا ابن مالك وبن حنبل وبن تيمية وأهانوا صلاح الدين الأيوبي ووصفوه بأنه أحقر شخصية في التاريخ، وأنكروا أن حجاب المرأة فريضة.