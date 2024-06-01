الشرطة الإسرائيلية تتصدى لمظاهرة فى تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات مبكرة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الشرطة الإسرائيلية تتصدى لمظاهرة في تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة تبادل للمحتجزين.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، منذ قليل، إن هناك مقاطع للرئيس الأمريكي جو بايدن عُرضت في الشارع بتل أبيب، كما وضعوا نموذج لصندوق الاقتراع وهذا يعني أنهم يطالبون بتسريع موعد الانتخابات العامة.

أضافت «أبو شمسية» «نتحدث عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، وعادة ما تكون موعد الانتخابات كل أربع سنوات وتحديدا في شهر أكتوبر، ويحاول عوائل المحتجزين واليسار الإسرائيلي الضغط لتبكير موعد الانتخابات بدلا من الانتظار حتى 2026 ».

ورصدت أجواء التظاهرات من داخلها، قائلة: «هناك تصعيد على أرض الواقع على الميدان، وتخرج الإضاءة والدخان التي يطلقها عوائل المحتجزين، وحاولت شرطة الاحتلال مصادرة بعض هذه المعدات التي تستخدم كنوع من الاحتجاجات، وكانت هناك شاحنات إسرائيلية استخدمت كسد للطريق ومنع وصول المتظاهرين لشارع أيالون الذي عادة ما تكون فيه تظاهرات، يبدو أن هناك أوامر من وزارة الأمن أو شرطة الاحتلال بألا يكون هناك تصعيد أو السماح للمتظاهرين بالخروج لهذا الشارع».