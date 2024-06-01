نهائي دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يهز شباك بوروسيا دورتموند

هز فريق ريال مدريد الإسباني، شباك نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بالهدف الأول في المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد ويمبلي في لندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي الفريقين على الكرة، مع وجود فاعلية هجومية على كل مرمى على استحياء.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

بدأ بوروسيا دورتموند سيطرته على مجريات اللعب بعد مرور 15 دقيقة، ليباغت ريال مدريد في أكثر من كرة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 21 أول تهديد حقيقي على المرمى، حيث أهدر كريم أديمي لاعب دورتموند هدفًا محققًا بعد مراوغته لحارس الريال تيبو كورتوا، لترتطم الكرة بالمدافع داني كارفخال قبل دخولها شباك الملكي.

وبعد مرور دقيقتين، استغل نيكولاس فولكروج كرة بينية خلف دفاعات ريال مدريد، وسددها أرضية مرت من تحت أيدي كورتوا، لكن الكرة تصطدم في القائم الأيمن للفريق المدريدي.

وتألق كورتوا في الدقيقة 41، بعدما تصدى لتسديدة مارسيل سابيتزر القوية من خارج منطقة الجزاء، ليحافظ على شباكه قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، دخل ريال مدريد بقوة باحثًا عن هز شباك المنافس، إذ سدد توني كروس ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس جريجور كوبيل ببراعة في الدقيقة 49.

وعاد كورتوا من جديد للتألق في الدقيقة 62، بالتصدي لكرة رأسية من فولكروج، بعد سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين في وسط الملعب.

وجاء هدف المباراة الأول، عن طريق الظهير داني كارفخال من كرة رأسية، تعامل معها بنجاح بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس في الدقيقة 74، ليضع ريال مدريد في المقدمة على بوروسيا دورتموند.

نهائي دوري أبطال أوروبا

كان ريال مدريد أقصى بايرن ميونخ الألماني من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما حجز بوروسيا دورتموند مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتطلع ريال مدريد لحصد اللقب الـ15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في حصد لقب البطولة برصيد 14 مرة.

بينما يبحث بوروسيا دورتموند عن اللقب الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد حصده لقب نسخة عام 1997.