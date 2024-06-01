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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمار الدويك: الولايات المتحدة تعطل أي قرار لفرض عقوبات على إسرائيل

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة
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علق الدكتور عمار الدويك، مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين، عن تعاطي مجلس الأمن مع العدوان على غزة، قائلا إن مجلس الأمن معلوم آلية اتخاذ القرار فيه، هنالك 5 دول تملك ما يسمى حق النقض الفيتو، وبالتالي تستطيع أي دولة منها أن تعطل أي قرار.

وأضاف «الدويك» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذا ما تبين من خلال سلوك الولايات المتحدة تاريخيا، فهي دائما ما تعطل أي قرار يمكن أن يفرض عقوبات أو يوجه حتى اللوم على إسرائيل.

وتابع: «شاهدنا الموقف الأمريكي الفج بشكل واضح منذ 7 أكتوبر حيث حمت الولايات المتحدة إسرائيل من العديد من محاولات اتخاذ قرارات وقف الحرب، لكن وافقت على قرارين، القرار الأول يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وكان قرار مخفف للغاية لإدخال المساعدات الإنسانية، والقرار الثاني الذي تعلق بموضوع وقف إطلاق النار». 
 

العدوان على غزة الموقف الأمريكي هيئة حقوق الإنسان فرض عقوبات وقف الحرب