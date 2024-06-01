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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دانا أبوشمسية: مظاهرات ضخمة في تل أبيب لتبكير موعد الانتخابات

مراسلة قناة القاهرة
مراسلة قناة القاهرة الإخبارية
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نقلت قناة القاهرة الإخبارية المظاهرات الضخمة في تل أبيب، وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تل أبيب، إن هناك مقطع للرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت في الشارع بتل أبيب، كما وضعوا نموذج لصندوق الاقتراع وهذا يعني أنهم يطالبون بتسريع موعد الانتخابات العامة. 

وأضاف «أبو شمسية» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «نتحدث عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، وعادة ما تكون موعد الانتخابات كل أربع سنوات وتحديدا في شهر أكتوبر، ويحاول عوائل المحتجزين واليسار الإسرائيلي الضغط لتبكير موعد الانتخابات بدلا من الانتظار حتى 2026 ».

ورصدت أجواء التظاهرات من داخلها، قائلة: «هناك تصعيد على أرض الواقع على الميدان، وتخرج الإضاءة والدخان التي يطلقها عوائل المحتجزين، وحاولت شرطة الاحتلال مصادرة بعض هذه المعدات التي تستخدم كنوع من الاحتجاجات، وكانت هناك شاحنات إسرائيلية استخدمت كسد للطريق ومنع وصول المتظاهرين لشارع أيالون الذي عادة ما تكون فيه تظاهرات، يبدو أن هناك أوامر من وزارة الأمن أو شرطة الاحتلال بألا يكون هناك تصعيد أو السماح للمتظاهرين بالخروج لهذا الشارع».

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