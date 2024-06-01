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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

غادة عبدالرحيم تهنئ الدكتور عمرو حسن بمناسبة الخطوبة

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن وخطيبته
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هنأت الدكتورة غادة عبد الرحيم مساعد رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي وأستاذ علم النفس التربوي؛ الدكتور عمرو حسن،  مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، وأستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني بمناسبة خطوبته على الدكتورة داليا غزلان طبيب امتياز بكلية طب جامعة عين شمس وتتمني لهما حياة سعيدة.
 

د غادة عبدالرحيم الدكتور عمرو حسن