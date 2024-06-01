شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والاتربة..الارصاد تحذر من طقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث تستمر الموجة الحارة الى شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حتي نهاية الاسبوع الجاري، ويسود غدا الاحد طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد حار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الاحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاحد

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمي والصغري 30 درجة .

