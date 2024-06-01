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الأحد 02 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فهد الزاهد يختار بتول عرفة لتتويج اكتشافه الفني الجديد بكليب "يملى العين"

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اختار المنتج فهد الزاهد، المخرجة بتول عرفة لتقود وتكلل أحدث اكتشافته الفنية الجديدة، وذلك من خلال الإستعداد لتقديم فيديو كليب جديد يحمل اسم "يملى العين" للفنان معز علي.

حيث تفاجأت الشركة المنتجة بتقديم الشاعر إبراهيم شتا، ديمو لأغنية جديدة تحمل اسم "يملى العين" كمقترح لإنتاجها من قبل الشركة للمطرب المناسب لها، ولكن فور سماع المنتج فهد الزاهد لديمو الأغنية بصوت ملحنها معز علي، قرر أن يقوم معز نفسه بغنائها، نظراً لإعجابه الشديد بصوته وأدائه، وليشكل أحد الاكتشافات الفنية الجديدة المميزة للشركة.  

ومن المقرر أن تقوم المخرجة بتول عرفة خلال الأيام القليلة القادمة، بتصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية على الطراز الصيفي المبهج الذي يتلائم مع الطابع الخاص بالأغنية، التي ستركز فيه على إبراز الجانب الجمالي للمواقع المميزة الصيفية في مصر  من خلال العديد من الأفكار التي ستقدم بها الفنان معز علي بالشكل اللائق له في تجربته الأولى.

فهد الزاهد بتول عرفة يملى العين معز علي