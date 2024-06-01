تشيلي تنضم إلي جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"

أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك، انضمام بلاده إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" في نبأ عاجل.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوي قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وانضمت مصر والأردن إلي جنوب إفريقيا في دعوتها القضائية.

كما طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار تعليمات لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح، بجنوب القطاع.

وأمرت محكمة العدل الدولية بالفعل سلطات الاحتلال بمنع ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، ووقف العملية العسكرية في رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلي غزة.