" أبو شامة": إسرائيل السبب الرئيسي في فشل مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إنه لاشك أن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع ثقله السياسي خلف مقترح يبدو أنه إعادة صياغة أو تجديد لصياغات سابقة لعدد من المقترحات التي نوقشت في أكثر من جولة من جولات المفاوضات التي راعتها أطراف مختلفة جمعت في النهاية مصر وقطر والولايات المتحدة، أملا في إقناع الحكومة الإسرائيلية بما اقترحه الرئيس الأمريكي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة .



وأضاف «أبو شامة» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الموقف هذه المرة مختلف عن جولات سابقة للهدنة أفشلتها إسرائيل بشكل كبير، وإن كانت في كل المرات حاولت أن توحي للعالم والرأي العام الداخلي إسرائيل بأن حماس هي السبب الرئيسي في إفشال الصفقات.

وأشار إلي أن أطراف أخرى حاولت أن تضعهم في قفص الاتهام في هذه القصة، لكن في النهاية فإن العالم كله يعرف أن إسرائيل هي كانت السبب الرئيسي في فشل كل الخطط التي نوقشت في السابق، ونخشى أن يكون نتنياهو يجهز أو يعد العدة هذه المرة لإفشال خطة بايدن بشكل أو بآخر.