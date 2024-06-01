٤ آلاف مستفيدة من حملة "حقك تنظمي" في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لأكثر من ٤٠٠٠ منتفعة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، وإشراف الدكتورة تسنيم مايلو مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

اختتمت الفرق الطبية بمحافظة دمياط فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، مساء الخميس بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لهذه المرحلة الخدمة الطبية لعدد ٤٠٤٤ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢٣٩٥ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.



وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد بأن حملة "حقك تنظمي"، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ٢٦ مايو حتى ٦ يونيو ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، مشيرا إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة تسنيم مايلو مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى قدمت الخدمة من خلال عيادات تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و عيادات طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، وتم التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أشار محمد المياح مسئول معلومات تنظيم الاسرة بالمديرية ، بأن المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمت ٣ إدارات صحية بالمحافظة هي "كفر سعد و كفر البطيخ و الزرقا "، واستمرت لمدة ٥ أيام في الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ مايو، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية اعتباراً من يوم الأحد القادم خلال الفترة من ٢ إلى ٦ يونيو لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد إدارتان هي "دمياط و فارسكور ".