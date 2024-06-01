الأمن يكشف تفاصيل ضبط المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية

رصدت الأجهزة الأمنية لما جرى نشره على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة كفر الشيخ ، بإلقاء القبض على نجله ، وتلفيق قضية حيازة أسلحة له، والإستيلاء على مبلغ مالى وهواتف محمولة من المحل الخاص به وتحطيم محتوياته .

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة جملةً وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات للأجهزة الأمنية مفادها قيام نجل الشاكى بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته (6 فرد محلى ، 3 طبنجة ، عدد من الطلقات ، مبلغ مالى) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار الشرعية والقانون وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقيام الشاكى بالادعاء الكاذب لغل يد رجال الشرطة عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نجله.

وبمواجهة الشاكى بما أسفر عنه الفحص من ادعائه الكاذب أقر به، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .