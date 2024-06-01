بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم السبت 1 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم السبت 1 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

لأول مرة.. جامعة بنها تظهر بالتصنيف الروسي (RUR) لعام 2024

https://www.albawabhnews.com/5014499

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية

https://www.albawabhnews.com/5014491

إخلاء سبيل والد الطفل المتهم في جريمة الدارك ويب بشبرا الخيمة

https://www.albawabhnews.com/5014488

برقم الجلوس| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

https://www.albawabhnews.com/5014480

نفاد حصص المخابز بكفر الشيخ في أول أيام الزيادة الجديدة لسعر رغيف العيش

https://www.albawabhnews.com/5014442

25 برج إنقاذ استعدادا لفصل الصيف في دمياط الجديدة

https://www.albawabhnews.com/5014418

مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 38 ألف مريض خلال الـ 3 شهور الماضية

https://www.albawabhnews.com/5014364

تجديد حبس المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا 45 يومًا

https://www.albawabhnews.com/5014346

ما زالت حية وحامل منه.. إحدى ضحايا سفاح التجمع تفجر مفاجأة مدوية

https://www.albawabhnews.com/5014276

اليوم.. سياحة الشرقية تنظم احتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة لمصر

https://www.albawabhnews.com/5014194