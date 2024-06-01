بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم السبت 1 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم السبت 1 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:
لأول مرة.. جامعة بنها تظهر بالتصنيف الروسي (RUR) لعام 2024
https://www.albawabhnews.com/5014499
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية
https://www.albawabhnews.com/5014491
إخلاء سبيل والد الطفل المتهم في جريمة الدارك ويب بشبرا الخيمة
https://www.albawabhnews.com/5014488
برقم الجلوس| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية
https://www.albawabhnews.com/5014480
نفاد حصص المخابز بكفر الشيخ في أول أيام الزيادة الجديدة لسعر رغيف العيش
https://www.albawabhnews.com/5014442
25 برج إنقاذ استعدادا لفصل الصيف في دمياط الجديدة
https://www.albawabhnews.com/5014418
مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 38 ألف مريض خلال الـ 3 شهور الماضية
https://www.albawabhnews.com/5014364
تجديد حبس المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا 45 يومًا
https://www.albawabhnews.com/5014346
ما زالت حية وحامل منه.. إحدى ضحايا سفاح التجمع تفجر مفاجأة مدوية
https://www.albawabhnews.com/5014276
اليوم.. سياحة الشرقية تنظم احتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة لمصر
https://www.albawabhnews.com/5014194