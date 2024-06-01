القومي للترجمة يطلق كتاب "رحلة الخير : العائلة المقدسة في مصر "

أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي اليوم السبت كتاب رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر؛ وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

شارك في الندوة كل من: الدكتور خلف الميري، والدكتورة ميري ميساك، والدكتور إسحاق عجبان، وناصر صبحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المباركة.

وقدمت الاحتفالية الإعلامية هند أكرم ،كما تم تكريم فريق عمل الكتاب.

كتاب رحلة الخير العائلة المقدسة في مصر" من تأليف أحمد إبراهيم الشريف وترجمة رضوى قطيط وتحرير إنجي عرفة، الأداء الصوتي لمروة وهدان ويارا حسونة.

بحسب المؤلف فإن كتاب "رحلة الخير .. العائلة المقدسة في مصر هو مشروع مهم له علاقة بهوية مصر وتاريخها ويلقى الضوء على جانب من حياة العائلة المقدسة وجانب من دور مصر عبر الزمن،وقد تم تقديم هذا المشروع باللغتين العربية والانجليزية.

وتحتفل الكنيسة المصرية في الأول من يونيو من كل عام بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة .