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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شابين بانقلاب دراجة نارية بطريق الجيلاني في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد الطريق الزراعي لقرية الجيلاني بمدخل مدينة ابشواي  بمحافظة الفيوم، مصرع شخصين، اليوم السبت، إثر تعرضهما لحادث إنقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ابشواي المركزي بوصول كلٍ من: احمد حسين محمد، 18 سنه، مقيم بقرية الجيلاني بمركز ابشواي، محمود علي مفتاح، 23 سنه، ومقيم بقرية بريش، جثتين هامدتين أثر وقوع حادث بالطريق الزراعي لقرية الجيلاني .


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث مركز ابشواى إلى موقع الحادث بالطريق الزراعي لقرية الجيلاني بمدخل مركز ابشواي، حيث تبين انقلاب الدراجة النارية قيادة أحدهما على الطريق، وتوفيا نتيجة الاصابات التي لحقت بهما في الحادث.


جرى تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان واستدعاء اسرتي المتوفيين تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.

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