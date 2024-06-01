مصعد معطل وسلبيات في صرف الأدوية.. إحالة مشرفي تطوير مستشفي بلبيس للتحقيق

تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى بلبيس، حيث مرّ على قسم العيادات الخارجية، لمتابعة مؤشرات التردد على عدد من التخصصات الطبية.

واطمأن “مسعود” على انتظام عمل قرارات العلاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة، كما تفقد صيدلية العيادات الخارجية، وللتأكد من صرف الأدوية وفقًا للائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية.

وتابع أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مخازن الأدوية، ومنافذ صرف أدوية العيادات، ولاحظ وجود بعض السلبيات في الأعمال الجارية، وعدم تواجد اللجنة المكلفة بالإشراف على أعمال التطوير من المديرية والمستشفى ووجه وكيل الوزارة بإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

ولاحظ وكيل الوزارة وجود عطل بالمصعد الموجود بمبني الإدارة، وتأخر شركة الصيانة في الحضور لإصلاح العطل، وتم التواصل مع الشركة وحضورها أثناء الزيارة.

وكلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالتوجه إلى المستشفى، وفحص السلبيات الموجودة، والعرض بما آلت إليه اللجنة.

واطمأن مسعود على كفاءة عمل جهازي الأشعة المقطعية الموجودان بالمستشفى، واطمأن على الحالة الصحية لحالات الحروق الموجودة بالعناية المركزة للحروق، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تابع أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة وتوسعة قسم الأطفال بقدرة ٢٠ سريرا، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهًا ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الإنتهاء من التشطيبات النهائية بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

وتفقد غرفة شبكة الغازات، متابعًا تركيب موتور جديد احتياطي بها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى بالمستشفى.

وزار “مسعود” وحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تم تشغيلها تجريبيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتسع لـ ٥ أسرة وسرير عزل بالإضافة إلى ٢ محضن، وكذلك قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته من ١٦ إلي ٣٠ حضانة، وتطويره ورفع كفاءته وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ٢.٥ مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة بلبيس.