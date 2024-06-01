ماكرون يدعم جهود بايدن لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان علي غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، دعمه لجهود نظيره الأمريكي جو بايدن للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكتب ماكرون عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "الحرب في غزة يجب أن تنتهي، نحن نؤيد اقتراح الولايات المتحدة من أجل سلام دائم، ونعمل مع شركائنا في المنطقة للوصول للسلام والأمن للجميع".

ودعا إلي إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في غزة، ووقف دائم لإطلاق النار للعمل من أجل السلام والتقدم نحو حل الدولتين.

وكان بايدن قد اقترح، خلال كلمة له يوم أمس الجمعة، اتفاقية للوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، ودعا حماس وإسرائيل للموافقة علي اقتراحه.