مصدر رفيع المستوى: اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي بالقاهرة غدا

أكد مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، بعقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي مزمع غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ

وفي وقت سابق، أفاد 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأن البيت الأبيض يعتزم عقد اجتماع ثلاثي بين مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل في القاهرة ، لبحث إعادة فتح معبر رفح، وخطة لتأمين الحدود بين مصر وغزة، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

وأشار الموقع الأميركي إلى زيارة مرتقبة لوفد أمريكي بقيادة كبير مديري الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تيري وولف، إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلال اتصال هاتفي، الجمعة الماضية، على هذه الزيارة، حسبما ذكر المسؤولون لـ"أكسيوس".

وأعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة الماضي، أن السيسي وبايدن اتفقا على ضرورة إيصال كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم وذلك بصورة مؤقتة.

وتصر مصر على أن معبر رفح، هو معبر مصري فلسطيني، وأن القاهرة ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.