الحكومة النمساوية تضخ 500 مليون يورو لتحسين برامج رعاية الأطفال

أعلنت الحكومة النمساوية، ضخ 500 مليون يورو؛ لتحسين برامج رعاية الأطفال في مختلف الولايات، وذلك اعتبارا من شهر يونيو الجاري، تليها مبالغ أخرى لاحقة حتى عام 2030 وبشكل سنوي.

وقالت سوزانا راب، وزيرة الأسرة والاندماج - في تصريحات لها اليوم السبت - انه سيتم استثمار ما مجموعه 4.5 مليار يورو في رعاية الأطفال بحلول عام 2030.

من جانبه.. أكد وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، أن الأموال مرتبطة بأهداف اجتماعية وتنموية واضحة.

وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل مبلغ الـ 500 مليون يورو؛ ليتناسب مع التضخم وتوزيعه على الولايات الفيدرالية، وفقًا لعدد سكانها وتذهب معظم الأموال إلى العاصمة (فيينا) بمبلغ 108.48 مليون يورو، تليها النمسا السفلى بـ 94.5 مليون، والنمسا العليا بـ 83.72 مليون.

وأشار الوزير إلى أن هناك إجمالي مليار يورو من خلال اتفاقية 15 بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لدعم رياض الأطفال حيث تهدف الأموال المستثمرة بحلول عام 2030 إلى توسيع نطاق رعاية الأطفال وتحسين الجودة التعليمية.