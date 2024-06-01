16.5 ألف دولار متوسط تكلفة طلب اللجوء إلى كندا

أفاد مدير الميزانية البرلمانية الكندية، بأن متوسط ​​تكلفة كل طالب لجوء يصل إلى كندا من دولة معفاة من التأشيرة، هو 16500 دولار، وتفترض هذه التكلفة أن الطلب يمتد على مدى ثلاث سنوات ونصف.

وأشار راديو كندا، اليوم /السبت/ إلى أن متوسط ​​وقت الانتظار أصبح ثلاث سنوات؛ نظرا للعدد الكبير من الطلبات منذ إعادة فتح الحدود الكندية بالكامل في خريف عام 2021.

وبحسب تحليل مكتب الميزانية البرلمانية، فإن التكلفة الإجمالية المرتبطة بمعالجة طلبات اللجوء للأشخاص القادمين إلى كندا بتصريح سفر إلكتروني قبل الأول من يناير عام 2024 ولم يحصلوا على قرار نهائي، ارتفعت إلى 455 مليون دولار، للسنوات الخمس القادمة.

يذكر أن الحكومة الكندية تقدم دعما مباشرا لطالبي اللجوء عبر برامج مختلفة هي: برنامج المساعدة السكنية المؤقت، وبرنامج الصحة الفيدرالي المؤقت، وبرنامج المساعدة القانونية، بالإضافة إلى برامج أخرى، مثل برنامج التحويل الاجتماعي الكندي واتفاق كندا وكيبيك.