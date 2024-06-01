شهد مطار النجف الأشرف الدولي بالعراق / اليوم السبت / هبوط أول طائرة لشركة الخطوط الجوية السعودية (فلاي ناس) تحمل زوارًاسعوديين قادمين من مدينة الدمام، مباشرة الى النجف الأشرف.

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - جرت مراسم استقبال الزائرين بحضور السفير السعودي لدي العراق "عبد العزيز الشمري" ومحافظ النجف " يوسف كناوي"

ومن جانبه أكد محافظ النجف خلال الاستقبال أن الرحلة من الدمام الى النجف الأشرف ليست مجرد رحلة جوية عادية، بل هي رحلة تواصل وتقارب بين الشعبين السعودي والعراقي.

وكانت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي قد أحتفلت صباح اليوم بمناسبة افتتاح أول خط طيران عراقي - سعودي مباشر من خلال شركة فلاي ناس السعودية، وأوضح مدير مطار النجف وكالة "عباس البيضاني" أن هذا الخط، هو أول خط طيران سعودي مباشر من مطار الدمام إلى مطار النجف الأشرف، وسيكون بواقع رحلتين أسبوعيًا على متن شركة طيران فلاي ناس السعودية ".