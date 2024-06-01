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الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

أثناء توقيع بروتوكول
أثناء توقيع بروتوكول التعاون
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وقع اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،وذلك فى إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات .

يهدف البروتوكول إلى قيام مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الإستشارية الهندسية فى المشروعات المختلفة التى تنفذها الشركة .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .

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