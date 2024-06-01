رفح الفلسطينية.. الآليات الإسرائيلية تتوغل في غرب المدينة

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن العمليات العسكرية مازالت متواصلة وتتسع رقعتها الجغرافية في مدينة رفح الفلسطيينية، مع توغل آليات القصف الإسرائيلي باتجاه الغرب ووسط المدينة.

وأضاف عبر "القاهرة الإخبارية"، أن آليات القصف الإسرائيلي التي تمركزت في تل "زعرب"، الأيام الماضية، توجهت نحو الشمال تحديدا عندما يعرف بشارع البحر وهناك خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع جنود الاحتلال.

وتابع: "آليات الاحتلال قصفت حي السعودي وتل السلطان، غرب مدينة رفح حيث أشارت بعض المصادر بالدفاع المدني أن كثافة النيران تحول دون وصول طواقمها إلى عمق تلك الأحياء بسبب سيطرة نيران الاحتلال عليها".

وواصل: "مازالت تسمع أصوت الانفجارات في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية وخاصة في حي السلام وحي جنينة إضافة إلى منقطة التنورة التي تشهد منذ عدة أيام اشتباكات ضارية بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة، حيث أعلنت الأخيرة مسئوليتها في أكثر من بيان عن استهدافها المباشر لعدد من جنود الاحتلال من خلال كمائن معدة مسبقا".

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن مدير مستشفى أبو يوسف النجار أكد توقف المستشفيات الخمس في مدينة رفح الفلسطينية عن الخدمة بشكل نهائي نتيجة استهداف قوات الاحتلال واعتداءاتها المتلاحقة وصعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين.