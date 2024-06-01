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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. فريدة الشوباشي: إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل تعكس ردود الفعل العالمية

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن إدانة محكمة العدل الدولية لإسرائيل عكست ردود فعل في الشارع العالمي لتقيم فرنسا معرضاً على خلفية هذا القرار ويدعم هذا التوجه المضاد للحرب على غزة مشاهد المجازر التي يتم بثها على الهواء عبر الإعلام والقنوات.

وأضافت «الشوباشي»، خلال استضافتها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ تحول منازل أهالي غزة إلى ركام وأنقاض مشاهد تدمي القلب وخاصة في الدول المحيطة بفلسطين، موضحة: «بهذه الأفعال قطعت إسرائيل أية علاقة بينها وبين محيطها ودول الجوار بل وحتى الدول الغربية التي دعمت إقامة دولة إسرائيل من البداية».
السخط تضاعف على إسرائيل «مليون مرة أكتر من الأول»

وتابعت: «السخط على إسرائيل تضاعف أكثر بكثير بسبب جرائمها في غزة.. بل تضاعف مليون مرة، وموقف مصر تجاه الأزمة الفلسطينية حمل القضية من أدراج النسيان لصدارة المشهد العالمي».
 

أمام محكمة العدل الدولية الكاتبة فريدة الشوباشي