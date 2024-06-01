وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدين إطلاق كوريا الشمالية بالونات محملة بنفايات باتجاه بلاده

أدان وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، بشدة إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محملة بنفايات باتجاه بلاده؛ واصفا ذلك بالانتهاك الجسيم والواضح لاتفاقية الهدنة الكورية.

ووجه شين انتقادا أيضا إلى بيونج يانج بشأن إطلاق صاروخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة من جانب الأمم المتحدة، زاعمة أنه قمر صناعي للاستطلاع في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز إمكاناتها الصاروخية والنووية على الرغم من المعارضة القوية من جانب المجتمع الدولي.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي - خلال حوار شانغريلا في سنغافورة حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /السبت/ - إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل من خلال حماية النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية يعد خطوة لا غني عنها لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وحول العالم.

جدير بالذكر أن الجيش الكوري الجنوبي بدأ يلاحظ وصول كميات كبيرة من البالونات من الشمال ابتداء من مساء الثلاثاء الماضي، لتصل إلى أكثر من 150 بالون حتى صباح الأربعاء؛ وفقا لهيئة الأركان المشتركة في البلاد.

ونشرت هيئة الأركان صورا للبالونات وقالت إنها تحتوي على قمامة ونفايات أخرى وتقوم الوكالات الحكومية بتحليلها، مضيفة أن الجيش يتعاون مع قيادة الأمم المتحدة في هذا الصدد.