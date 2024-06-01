الأرصاد: استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة حتى الخميس والعظمى تصل 40 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 1يونيو حتي الخميس 6 يونيو 2024،حيث يسود اليوم تستمر الموجة الحارة الي شديدة الحرارة علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد انه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية ومعتدل ليلا علي شمال البلاد مائل للحرارة علي جنوب وجنوب الصعيد.

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم السبت 1 يونيو ، اضطراب في الملاحة البحرية علي شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح 40:60كم/س وارتفاع الامواج من 2:3 متر .

وهناك نشاط رياح على اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

واشارت الارصاد انه من غدا الاحد الي الخميس 6 يونيو ، سيكون هناك نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة من يوم السبت مايو الي الخميس 6 يونيو عام 2024، علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 37:40 درجة للعظمي والصغري من 21 الي 25 درجة.