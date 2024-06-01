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السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة حتى الخميس والعظمى تصل 40 درجة

موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 1يونيو  حتي الخميس 6 يونيو 2024،حيث يسود  اليوم تستمر الموجة الحارة الي شديدة الحرارة علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد انه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية ومعتدل ليلا علي شمال البلاد مائل للحرارة علي جنوب وجنوب الصعيد. 

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم السبت 1 يونيو ، اضطراب في الملاحة البحرية علي شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح 40:60كم/س وارتفاع الامواج من 2:3 متر .

وهناك نشاط رياح على اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد. 

واشارت الارصاد انه من  غدا الاحد الي الخميس 6 يونيو ، سيكون هناك نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة 

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة من يوم السبت مايو الي الخميس 6 يونيو عام 2024،  علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 37:40 درجة للعظمي والصغري من 21 الي 25 درجة. 

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