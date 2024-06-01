ضبط شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بتزوير محررات رسمية.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") باستخراج رخصة قيادة خاصة بموجب مؤهل دراسى جامعى "مزور".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عدد 2 بطاقة رقم قومى – شهادة مؤهل دراسى "مزورة" – رخصة قيادة)..

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بقيامه باستخراجها بمساعدة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف أنه قام بالاتفاق مع المتهم الأول على إنهاء استخراج رخصة القيادة له من خلال آخر "هارب" مقابل مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

