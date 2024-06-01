المدعي العام الأوكراني: مقتل 550 طفلا وإصابة 1364 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 550 طفلا وإصابة 1364 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى الآن.

وذكر مكتب المدعي العام - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - "أنه حتى اليوم، تأثر أكثر من 1914 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 550 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1364 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ534 حالة، وتليها خاركييف بـ389 حالة، وفي خيرسون 152 حالة، فيما سجلت دنيبروبتروفسك 139 حالة و130 حالة في كييف.

وأوضح مكتب المدعي العام الأوكراني أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.