استمرار تنفيذ فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية بأبو حماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصة تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية ومختلف الرياضات الجماعية والفردية والعروض الرياضية لاكتشاف مواهبهن وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية لصالح المجتمع.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنيه وتشجيعهم علي ممارسة مختلف الالعاب الرياضية لبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم وذلك بمركز شباب مدينة أبو حماد.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب الفتيات يتم تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كره القدم وذلك بعد توفير أدوات التدريب من الكرات والاقماع والوسائل الرياضية بهدف تعليم الفتيات المهارات الأساسية للعبة وصولاً لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة الأنشطة الرياضية.