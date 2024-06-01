تحرير 192 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في 4 مراكز بالمنيا (صور)

أكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة و الطب البيطري وكافة الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.



في هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس ومطاي حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية، والتي أسفرت عن تحرير 124 محضراً تموينياً، منها 66 محضراً بمركز ديرمواس و 58 محضراً بمركز مطاي، حيث جاءت المحاضر ما بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم نظافة - عدم وجود ميزان - بون صرف - شهادة صحية - نقص وزن – اشتراطات صحية – مجهولة المصدر – بدون فواتير).



وفي مركز ملوي، تواصل الوحدة المحلية جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تحرير 50 محضراً تموينياً شملت ( عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية – نقص وزن – عدم الاحتفاظ بفواتير رسمية – عدم إعطاء بون – عدم نظافة – البيع بأزيد من السعر المقرر – ذبح خارج المجازر– سلع منتهية الصلاحية ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى مركز العدوة ، نفذت الوحدة المحلية حملة على المحلات أسفرت عن تحرير عدد 18 محضراً ( عدم إعلان عن التسعيرة - عدم وجود شهادة صحية).

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