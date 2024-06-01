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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى
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تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكى أنتوني بلينكن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاتصال التطرّق للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

وأعرب وزير الخارجية السعودى خلال الاتصال عن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن، مؤكدًا ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

السعودية بلينكن